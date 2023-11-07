南韓首爾市中心價格低廉的短租雅房已有臭蟲問題。

今夏讓歐美旅客嚇到怕的床蝨（俗稱臭蟲）災情，已入侵南韓！首爾、仁川、大邱等多個城市近日均有床蝨現蹤，通報地點包括飯店、三溫暖、戲院、大學宿舍、地鐵等公共場所，全國逼近30例。政府週二（7日）宣布，未來4週執行大規模檢查，11月13日至12月8日鎖定公共浴室、宿舍、大眾運具。衛生官員提醒大眾，遠行返國後，行李務必徹底清潔消毒。

綜合南韓媒體韓聯社、《韓國時報》報導，今年9月中旬，大邱啟明大學一名學生在宿舍遭寄生蟲叮咬，床蝨問題開始在南韓出現，10月通報大增，包括仁川一處三溫暖地墊底下發現蟲蹤。本月2日，首爾市中心一處專租考生的廉價迷你短租雅房「考試院」（goshiwon）床墊、壁紙發現床蝨。一家民營消毒業者說，每天接獲2到3通電話，10月在首爾80多處執行服務，傳播範圍絕對大於預期。

南韓1960年代以DDT全國除床蝨，1970年代大致消滅。床蝨能存活100天、繁殖力強，不會傳染疾病但會引發皮疹、搔癢、過敏等問題。如今大多數臭蟲有抗藥性，KDCA考慮推出新的殺蟲藥劑。KDCA將為處理來自已有臭蟲災情國家貨物、旅客的業者提供防治課程，官員提醒民眾出國若曾接觸床蝨，返國後旅行物品須徹底消毒、檢查住家。

南韓首爾居民940萬人，許多民眾仰賴大眾運具移動。最近床蝨出沒的通報增加，地鐵巴士織物鋪面的座椅沒人敢坐。

先前英國出現床蝨問題時，就有醫師提出「返國SOP」示警，旅客進入住家前務必把行囊放進大型塑膠袋封口以高溫方式靜置消毒，旅行衣物也要另外封裝並單獨以熱水清洗，進了家門更要立刻進入浴室洗熱水澡。

32歲金女士在首爾搭地鐵上下班，最近完全不敢落座，尤其歷史悠久的1號線，「車廂老舊，很多座位是織物鋪面，恐怕窩藏臭蟲」。仁川37歲林先生說，他與太太唯一嗜好是看電影，最近不敢去了。40歲主婦金女士說，丈夫常在全國各地出差，就怕蟲子跟著他回家。

南韓疾病管理廳（KDCA）10月初至本月6日接獲11起床蝨現蹤通報。首爾市人口940萬，公衛中心至5日接獲17起通報，市府專線接獲5例。市府3日宣布撥款5億韓元（新台幣約1229萬元）全面防蟲，目標「零臭蟲城市」，檢查旅館、住宿設施、公共浴室、三溫暖、電影院、地鐵等3175處易有床蝨的公共場所，計畫定期以蒸汽消毒全市地鐵織物鋪面座椅並改用其他鋪面。

仁川市府將檢查48處公共浴室或三溫暖、700多家旅宿，這兩大類場所須每月消毒至少1次，違者開罰。釜山市府官網開始發布相關消息與預防措施。南韓行政安全部成立聯合小組，防止災情在公務員聚集的世宗廳舍蔓延。京畿道計畫11月底前檢查5000多家住宿設施與三溫暖浴室。