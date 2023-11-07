世界羽聯BWF世界巡迴賽超級300系列韓國大師賽，7日在韓國光州展開進行會外賽及部分雙打會內賽，大會8日全面進行會內賽，台灣好手們在男單一哥周天成、男雙金牌組合李洋／王齊麟領軍下，多組人馬分頭出擊，期待爭取佳績。

周天成上一站在德國海洛羽球公開賽男單打下金牌，生涯在本賽第4冠追平賽史最佳紀錄，也是賽史最成功的男單球員，結束德國站賽程後，馬不停蹄從歐洲轉戰亞洲，要克服8小時的時差繼續奮戰、拚連兩站奪冠，韓國大師賽周天成為男單頭號種子，首輪對上世界排名第80的同胞廖倬甫，是兩人首次在BWF賽事過招，比賽安排在4號場地第1場，將在台北時間8日上午9點開打。

周天成、廖倬甫的賽事之後，同一場地將進行另一場寶島男單對壘，大會第5種子王子維面對李佳豪，是雙方生涯首度在BWF賽事對抗。

德國海洛羽球賽男雙屈居銀牌的李洋／王齊麟，回到亞洲挑戰韓國、日本、大陸3站賽事，李洋透過臉書粉專表示：「比較麻煩的是...，沒時間調時差了，希望我的身體能堅持住。」「麟洋配」是韓國大師賽男雙第2種子，首輪對上世界第83名馬來西亞組合文鑫源／黃天啓，雙方去年台北羽球公開賽交手過一次，當時「麟洋配」直落2勝出。