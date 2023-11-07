國民黨立委王鴻薇今(7日)踢爆，「行政院及各部會112年度反詐製拍及媒體行銷標案」總計約4846萬7千元，但綠媒卻獨拿反詐預算94％，共計4562萬元。其中警政署單單一筆招標就高達3830萬元，竟由綠媒一家獨得，引發側目。粉專「政客爽」則指出，根據國際媒體《路透社》統計，長年為國人所批評的綠媒三民自，「榮獲不信任度前三名」，其中2間電視台卻2年拿下政府10億標案，直酸最不受信任能拿最多標案太香了。

「最不受台灣人信任的媒體，拿最多標案，太香了！」政客爽今(7日)在臉書發文附圖提到，國際媒體《路透社》統計，綠媒三民自「榮獲不信任度前三名」，其中2間電視台卻2年拿下政府10億標案。此外，其中1間電視台是倒數第二名，不信任度有27％，但該電視台在爭取標案所寫的報告裡，竟把不信任度自己寫成17％，「笑死！造假資料，把自己的不信任度減少10％，數學鬼才阿！」

網友表示「看起來應該是故意把華視的數據對調」、「三民自早就不演了」、「真香」、「突然覺得台灣很悲哀」、「媒體自綠」、「早知道就加入民進黨」、「一路走來，始終扭曲的霉體」、「黨政媒一條龍地撈，何其壯觀」、「歌功頌德就吃香喝辣」、「不就是黨機器鬥爭打手」、「左手給右手，掏空國庫給黨霉」、「政黨快輪替，真想看下場」、。