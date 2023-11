53歲韓國影帝李炳憲2013年和41歲女星李珉廷結婚,2015年生下大兒子,今年傳出二胎的好消息,李珉廷今天在社群媒體上公布寶寶的性別。

李珉廷派對蛋糕上「princess 」疑似公布二胎是女兒。(圖/李珉廷 IG)

富二代女星李珉廷今日(7)在IG曬出的派對現場照片。從現場粉色的布置和氣球、蛋糕上寫著「welcome princess birdie」、「baby birdie is on her way」等字樣,可以看出二胎的性別是女兒,53歲李炳憲仍老來得女。

女星李珉廷和老公李炳憲。(圖/李珉廷 IG)

李炳憲以出色的演技聞名,在韓國也是獲得大鐘、青龍、百想三大獎的滿貫影帝,今年也憑藉著「水泥烏托邦:末日浩劫」第3度拿下影帝,在演藝方面有出色的成就,不過在婚姻中卻因為捲入桃色醜聞而被冠上「渣男」的稱號。

2014年李炳憲在與妻子李珉廷結婚一年後,遭前女團GLAM成員金多喜與模特兒好友李智妍勒索,以酒後私密片勒索50億韓元(約台幣1.6億元)李炳憲拒絕後事情曝光,曖昧的對話也在網上流傳,當時妻子剛懷孕,醜聞讓李炳憲的形象大跌,不過妻子李珉廷選擇原諒,透過友人表示兩人關係並未受此影響,夫妻間也經常一起出席活動,現在時隔8年後兩人又順利懷上二胎。