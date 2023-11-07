未來職涯發展常是畢業生苦惱的問題之一，一名碩士畢業的南洋理工大學學生在Dcard發文詢問，已經拿到英特爾(Intel)的錄取通知，但還在考慮是否要去面試台積電，「年輕不去台積操過好像少了點什麼」，引發一眾網友怒回「眼光差」、「第一次看到有人在外商跟台廠猶豫」、「這還用想」。

一名南洋理工大學的學生在Dcard發文「碩畢 Offer 請益」詢問職涯發展，指出自己非資工相關背景，但有Data Scientist/Data Analyst等許多實習經驗，目前已經拿到Intel的錄取通知(Offer)，主要是做資料分析、資料庫建置與維護、系統開發、DevOps相關，同時還需要學習製程相關知識，內容滿雜，並分析條件是「底薪高、分紅不多、生活品質優異」。

另一方面，原PO則說，「目前在考慮是否要面試台積 IMC 底下的單位，如CIM、ECIM等等，尋找巨量資料處理與分析相關的職缺。但條件是底薪較低、分紅高、生活品質次佳、公司具未來性。」

原PO也自己總結，「雖然覺得去 Intel 非常好，但又覺得年輕不去台積操過好像少了點什麼，非常的焦慮」。

不過這句話也讓網友相當不解，直呼「這句是你自己發明的嗎？」「這句話連台積的宣傳都不敢講」、「除了賣肝正確之外，發展性大你應該是搞錯什麼了」、「老闆賺錢跟員工工作生活平衡是兩回事」。

許多網友相當直白的回應，「這問題真的滿蠢的」、「第一次看到有人在外商和台廠之間猶豫」、「我幫你解碼一下，外商跟垃圾工廠你要選哪一個？」

在網友一陣「撻伐」後，原PO也留言表示，「是我太沒經驗問了笨問題QQ ，剛剛已經回信接受 offer 了」。