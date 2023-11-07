違規臨停檢舉今年6月底恢復後，新制更加嚴記點方式，引發職業駕駛不滿。交通部長王國材昨（6）日與計程車駕駛相關工會舉辦座談，雙方達成幾點共識，包括劃設黃線供司機上下客、貨，並考慮在劃設完成前暫停記點制度，不過此結果卻引起網友怒火，反嗆「交通部這手是不是想增加死亡率？」

違規臨停檢舉在6月30日起恢復，新制更加嚴記點方式，若1年內違規記點達12點將扣照2個月，且2年內扣照2次再違規記點更將吊銷駕照，讓不少職業駕駛苦哈哈，日前發動抗議包圍交通部。

為了解決問題，王國材昨與計程車相關工會座談，互相達成幾點共識，以台北市政府的作法提供給各縣市參考，包括每100至150公尺要設置10至12公尺的黃線，讓計程車或貨運司機，能有合理的上下客、貨空間，預計12月底前完成盤點、明年3月底劃設完成；檢舉違停需至少3分鐘影片舉證，且真正影響人車交通安全，才能舉發；至於是否在劃設完成前暫停記點制度，有待聽取各方意見與討論。

不過為了安撫職業駕駛，交通部此舉卻引起網友不滿，鄉民「j29871049」就質疑暫停違規記點、增加舉發難度等，根本是變相增加台灣死亡率，其他人也怒嗆「官商勾結？3分鐘是三小」、「三分鐘以內沒害死人不算違規，哈哈」、「三分鐘影片公家機關網站傳得上去嗎」、「臨停元年，讚啦」。