由於東北季風減弱，明（8）日立冬大多晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島有零星降雨，午後各山區有零星短暫陣雨，各地感受稍涼、日夜溫差大。氣象署表示，由於鋒面通過及東北季風增強，周五（10日）起北部及東半部地區轉涼、有局部短暫陣雨，下周一、下周二（13日、14日）有機會降至20度以下。
氣象署指出，明天環境轉為偏東風，各地大多為晴到多雲、穩定的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星降雨，午後在各山區有零星短暫陣雨；溫度方面，西半部高溫約30至32度，東半部為27至29度，局部溫度更高，感受溫暖偏熱，而各地低溫普遍為22至24度，感受稍涼。
氣象署說明，周四（9日）各地晴到多雲，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨，各地白天溫暖偏熱；周五（10日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部在下半天轉為局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。
周六至下周二（11日至14日）東北季風影響，桃園以北及東半部有局部短暫雨，其中基隆北海岸及東北部降雨較持續、明顯，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨；溫度方面，北部及東北部天氣稍涼，下周一、下周二北台灣低溫有機會降至20度以下，局部溫度還會再更低一些。
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