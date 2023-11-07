民眾黨立委陳琬惠5日接獲爆料指出，陸委會副主委梁文傑在新潮流高層飲酒趴，完全不顧旁人眼光，肆無忌憚地使用吸食加熱菸。對此，梁文傑指出，當天單純是朋友聚會，不是什麼「趴」，若有違反法令，該罰就罰。對此，國民黨立委王鴻薇7日就表示，「梁文傑這個事情，我覺得梁文傑跟鄭文燦犯了同樣的毛病，就是他們回答的很心虛」，引發討論。

王鴻薇7日在政論節目《新聞大白話》中表示，「梁文傑這個事情，我覺得梁文傑跟鄭文燦犯了同樣的毛病，就是他們回答的很心虛，梁文傑現在被徐巧芯披露說，你有在那棟大樓，而且另外一個時間，那棟大樓有長腿妹進去，所以這個是裡面有招待所，可能還有長腿妹的陪侍」，王鴻薇更說，「一開始梁文傑也是支支吾吾，表示是朋友找我去，我只好去坐一下，我覺得很奇怪」。

王鴻薇強調，「因為你現在是陸委會副主委，這種事嚴重會影響觀瞻的事情，應該非常嚴正地說『徐巧芯妳胡說八道，我就是很正當當到朋友那邊去看朋友，絕對沒這個事情』，如果你今天非常義正辭嚴地去澄清這個事情，就不會讓人家覺得此地無銀三百兩了」。

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