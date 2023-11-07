PLG台北富邦勇士原外籍生石博恩(Brendon Smart)，因休賽期間練球時受傷，球團7日晚間宣布與世新大學外籍生伊波卡(Ifeanyi Uzoma Eboka)正式簽約，他將穿上7號球衣隨隊挑戰PLG新球季與東超聯賽賽事。

以下為台北富邦勇士公告全文：

台北富邦勇士今(7日)宣布與伊波卡(Ifeanyi Uzoma Eboka)正式簽約，新賽季將披上勇士7號球衣，以外籍生身分隨同勇士征戰PLG與東超賽事。

現年23歲，來自奈及利亞，身高198公分、體重104公斤的伊波卡，擁有勁爆體能與彈跳能力，2022-23 年度效力於PLG新竹攻城獅，該年共出賽36場，場均上場15分鐘，繳出5.3分、4.5籃板的數據。

勇士隊原外籍生石博恩(Brendon Smart)，因休賽期間練球時不慎受傷，目前積極治療中，團隊全力給予協助，期許他能早日康復回歸球場。對於伊波卡的加入，領隊Chris表示：「因為石博恩受傷的因素，球隊邀請伊波卡加盟以便在今年密集的賽事中維持戰力，也很高興看到伊波卡順利重返台灣職籃，希望他能夠盡情發揮，並為勇士帶來即時的貢獻。」

伊波卡依法取得官方核發之工作證及台灣入境簽證，將立即向勇士報到，投入團隊訓練為新賽季備戰。