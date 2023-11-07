iPhone作為全球智慧手機行業的創新與技術領先業者，已成為家喻戶曉的知名產品，所有人對專屬於蘋果手機的文字商標都再熟悉不過。不過今日網上突然有人問起：為什麼iPhone只有P大寫？立即引發關注與熱議，甚至在中國大陸微博也快速登上熱搜。有知情人士稱，這是電腦程式編寫規則中的「駝峰命名法」。

據《快科技》報導，雖然經常見到iPhone這個字，但很多人見到這個話題卻突然一愣：「對啊，為什麼呢？」而且不只iPhone，還有iPad、iPod、iMac等多款蘋果產品都是如此。

報導說，其實，這樣的命名是遵循了一項規則——駱駝式命名法（CamelCase，又稱駝峰式命名法）。這是電腦程式編寫時的一套命名規則（或稱慣例），是程式師們為了自己的代碼能更容易的在同行之間交流，所以多採取統一的可讀性比較好的命名方式。

駝峰命名法也有大小之分，左為小駝峰，右為大駝峰。（圖／Wikepedia)

駱駝式命名法就是當變數名或函數名是由一個或多個單詞連結在一起，而構成的唯一識別字時，第一個單詞以小寫字母開始；從第二個單詞開始以後的每個單詞的首字母都採用大寫字母。例如：myFirstName、myLastName，這樣的變數名看上去就像駱駝峰一樣此起彼伏，故得此名。

報導說，駱駝式命名法還有所謂「小駝峰法」和「大駝峰法」之分。小駝峰法就是像iPhone那樣，除第一個單詞之外，其他單詞首字母大寫；大駝峰法則是把第一個單詞的首字母也大寫了，比如MyDrivers、public class DataBaseUse等。

不過，駱駝式命名法的命名規則可視為一種慣例，並無絕對與強制，其目的僅是為了是更容易識別和可讀性。一旦選用或設定好命名規則，在程式編寫時應保持一致格式。

另據電腦編程技術人員指出，駝峰式大小寫（Camel-Case）一詞來自Perl語言中普遍使用的大小寫混合格式，Larry Wall等人所著有關編程的暢銷書《Programming Perl》一書的封面圖片也正好是一匹駱駝。