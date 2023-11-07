立委蔡培慧團隊要信義鄉民填寫的陳情書。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣政府早已在信義鄉舉行過國土分區說明會，強調「因地制宜」不適用於國保區，也不能牴觸分區分類改畫。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣議員7日在南投縣議會總質詢時，指立委蔡培慧日前在信義鄉開協調會，提出縣府權責可因地制宜？還要鄉民寫陳情書要求縣府將國保二更畫為農發四？縣府強調協調會未受邀請，「因地制宜」不適用分區改畫，議員們痛斥蔡培慧將中央國土政策甩鍋地方。

中央政府認為過去區域計畫法對非都市土地消極管制，因此制定「國土計畫法」，將國土功能區分分為國土保育、海洋資源、農業發展及城鄉發展區。南投縣政府指出，信義鄉土地大部分為原住民保留地、台大實驗林地及林業署林地。

南投縣議員陳淑惠、謝明謀、游顥及黃春麟等人7日關心信義鄉國土功能區分議題，認為中央政策衍生爭議，蔡培慧開協調會甩鍋地方，讓參加農民無所適從。

陳淑惠、謝明謀、黃春麟等人說，蔡培慧揚言要邀中央官員解決地方問題，未料鄉民代表找村民出席協調會，發現蒞臨官員層級太低，根本沒有決策權，村民指台大實驗林都是國保二，希望他們向台大實驗林承租的建地，能從國保二改為農四，蔡團隊強調縣府可以因地制宜，要民眾填陳情書留下個資。

游顥說，蔡培慧團隊的陳情書內容，根本是中央立委帶頭向縣府陳情，令人匪夷所思，母法在中央，為何甩鍋地方？

地政處長唐仁梂說，蔡培慧的地方說明會，縣府皆未受邀請，有關國保二更畫為農發四的決策權在中央，希望中央民代可與縣府合作，共同為鄉親爭取權益。有關「因地制宜」不適用於國保區，也不能牴觸分區分類改畫，因地制宜都是通案處理，相關內容得送縣級國審會後，再報請中央國審會審議通過。

黃春麟認為，蔡培慧在協調會不斷提出縣府權責可因地制宜，但國土計畫法由中央立法，地方執行，「因地制宜不能牴觸分區分類改畫」，端看信義鄉亂象，變成中央有權無責，要求縣府明確說明因地制宜的概念及救濟方式，保障民眾權益。