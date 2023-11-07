小紅書開始盛行後，兩岸不少網友都會在上面交流。就有一名大陸女網友發文，表示吃到朋友從台灣帶回來的一款牛軋餅驚艷不已，一口接一口，朋友還說是「台灣必買清單」，但發文曝光後，不少台灣網友滿頭霧水，直言該廠牌沒聽過也沒吃過。
女網友在小紅書發文「他們說這是台灣必買的？」，她表示自己吃到了朋友從台灣帶回來的牛軋餅，實在好吃的不得了，自己不喜歡牛奶味的吃過都回不去了，一查發現網路團購都是2、30盒再買的。
原PO說，這款牛軋餅外面餅乾是鹹的，搭配青蔥香氣十足，而且咬下去不會馬上碎掉，內餡則是甜的，搭起來實在太好吃，吃到一口接一口停不下來，求助台灣網友有沒有人懂。
不少大陸網友也有意上網訂購，但台灣網友直言幾乎沒看過這廠牌：「台灣人表示沒聽過XD」、「真的沒吃過這牌」、「台灣應該比較多人買糖村的」、「慘了，我台灣人卻不知道這家」，讓原PO哭笑不得：「牛軋餅好吃到爆，怎麼台灣朋友都不知道啊~~」。
其他外地網友則紛紛留言：「希望台灣人多推薦點伴手禮，不然每次都是牛軋糖、鳳梨酥，真的吃夠了QQ，台灣還有很多好吃的外地都不知道」、「之前看到韓國人都10盒10盒買的，忍不住也跟著買」、「比較想請台灣朋友推薦好吃太陽餅」。
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