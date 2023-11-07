民進黨總統參選人賴清德今(7日)晚回到母校成功大學演講，但並未開放校外人士旁聽與媒體採訪，引發外界猜測，主辦方則表示本系列論壇由籌備團隊之公關行銷與影音紀錄部門進行文字與影音紀錄，並於會後一週內公開於粉絲專頁。不過晚間就有成功大學的學生在Dcard發心得文，記錄現場提問的問題及演講簡報，還有同學留言回應「很佩服我自己竟然沒睡著」。

賴清德今晚參加「青聽南成-2024總統候選人講座」，該活動由成大學生代表會、學生會、南一中學生聯合自治會學生議會、南科實中學生會等聯合主辦，讓學生有機會對參選人提問，此前民眾黨總統參選人柯文哲也曾參加。不過此次並未開放外界人士、媒體入場，引發聯想，主辦單位回應，主要是希望提問能暢所欲言，所以各場次都未對外開放，並表示系列論壇皆由籌備團隊之公關行銷與影音紀錄部門進行文字與影音紀錄，並於會後一週內公開於粉絲專頁「青聽南成-2024總統候選人論壇」。

今晚有成功大學學生在Dcard成功大學校版發文「ㄌㄨㄚˋ演講問題紀錄」，回憶講座上的5個提問，分別為3個台南一中的高中生提問：「您當選總統後，認為最首要的目標有什麼」、「台灣能源政策取向非核家園，是否有具體政策來應對台灣未來用電」、「我國對中國呈現貿易出口被動，要如何解決這類窘境？」以及2個成功大學學生提問：「台南沒有捷運系統，候選人您在當台南市長時有沒有提出台南捷運系統相關的建議，而當選之後對各地的交通有何想法？」「我國邦交國在退聯合國後邦交國逐漸減少，您當選總統後有沒有解決這類窘境的方法？」不過原PO並未記錄賴的回答。

賴清德7日回到母校成功大學座談，並未開放媒體採訪，但有學生紀錄提問內容，在Dcard上發心得文，引發討論。(翻攝自Dcard)

原PO在留言也附上現場拍攝的賴清德簡報內容，但直言「大家看了之後應該也知道這些東西其實根本沒什麼好拍的」。從照片可見演講主題是「從地方到中央—賴清德的台南經驗」，提及立委任內推動的民生法案、賴清德的台南願景，以及台南市長嚴守財政紀錄、改善財政體質的作為，而「刀口上的執行力」一節還指出賴曾「打擊黑金」，對於副總統時期則強調「代表總統拚外交，讓世界看見台灣」。

一名同樣參與講座的網友也回應，「我很佩服我自己竟然沒睡著」，並指出南一中學生提問「應對台灣未來用電的具體政策」問得有些籠統，「他應該問賴清德說，現在根本是用燃氣在替代核能的現象才對，賴清德講得好像是再生能源補足了核能一樣，超會唬爛」。

賴清德7日回到母校成功大學座談，並未開放媒體採訪，但有學生紀錄提問內容，在Dcard上發心得文，引發討論。(翻攝自Dcard)

其他網友也留言回應，「為什麼要跟南一中的人一起聽啊？他們又不投票？是說高中生跟大學生在現場的比例是多少？是為了避免抽到的人是大學生嗎？」、「(高中生)至少有一半，但成大生也問的不痛不癢」、「有些問題問的真的很沒深度，浪費了難得的機會」。