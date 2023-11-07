國防部軍事情報局接連爆出醜聞！日前才爆出蘇姓女上校、蘇姓男中校詐領情報協助獎金1000多萬，涉犯貪污罪被依法起訴，近日又爆出酒駕及鬥毆事件，打人的平安退伍，長官還下封口令。

據《鏡周刊》報導軍情局第四處的涂姓上校組長、陳姓上校、謝姓中校及一名尉級軍官，四人相約營外為陳慶生，沒想到一行人深夜返回營區後，涂、陳、謝三人卻起了口角，涂、陳二人居然在謝的寢室對他拳打腳踢，被打的謝甚至痛得放聲大哭，但涂、陳卻未因此罷手。雖然隔壁寢室的學弟有聽到吵架及桌椅碰撞聲，但礙於涂、陳是學長，又是長官，沒人敢出來查看，就連負責軍紀案件的督察室軍官，也假裝沒聽見，繼續睡覺。

隔天早上，謝沒有簽到，陳只輕描淡寫告訴值日官，謝因宿醉不適，留在寢室休息，並為謝請了事假。直到中午，才發現謝姓中校躺在床上叫不醒，立即將他送醫，經診斷後，臉部挫傷縫了6針、全身多處骨折，甚至有腦溢血的狀況，在加護病房住了5天才清醒，幸運撿回一命。

謝清醒後，軍情局的保防督察到醫院探視，並詢問事發經過，但他因畏懼涂、陳二人，不敢吐實，堅持說是騎車自摔受傷，後來督察詢問涂、陳，二人以為謝全盤托出，才坦承動手，最後由涂一個人扛起所有責任，並在隔天遞出報告，申請在本月1日退伍，躲過處分。

但陳則威脅單位主官，若敢法辦他，就要將軍情局發生的醜聞向媒體揭露，主官不想惹出更多風波，僅將陳調至別組，未依規定懲處，並下達封口令。

對此，軍情局則表示，將持續依國防部規範，強化所屬人員法紀觀念，落實內部管理機制，維護國軍形象。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。