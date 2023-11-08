53歲李嘉欣外表凍齡，曾奪得香港小姐和國際華裔小姐冠軍，有「最美港姐」封號，混血五官加上171公分完美身材，艷麗外表令觀眾留下深刻印象，與富商許晉亨結婚後淡出娛樂圈，近日遭健身教練拍下她素顏模樣，照片一曝光震驚全網。

近日李嘉欣維持運動好習慣，準時到健身房報到，疑似被健身教練拍下美照。從李嘉欣在健身教室的畫面中，可見她身穿白色長袖T恤，頭戴鴨舌帽將頭髮紮起，並滿臉紅潤，唇齒微張，看似運動過程中邊喘氣，脂粉未施的模樣非常自然。照片流出後，立刻掀起廣大網友圍觀，讚嘆她保養有方。

李嘉欣健身素顏模樣曝光，狀態保養得宜，令人相當羨慕 。（圖／翻攝自IG @michele_monique_reis）

曾是最美港姐的李嘉欣跟上時代腳步，經常透過IG曬美照，近年來無論保養祕訣或穿搭風格都經常成為網友討論的話題。據悉，去年（2022）初，李嘉欣身體狀況亮紅燈，當時李嘉欣被爆出進加護病房48個小時，雖然經治療後平安出院，但她的心臟、肝臟、腎臟和肺等器官都受影響，當時醫師還曾告知「如果再晚一點搶救，這個世界差一點就沒李嘉欣」，鬼門關前走一遭後，李嘉欣更常呼籲大家健康的重要，也更重視家人。