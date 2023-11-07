知名YouTuber「Joeman」及網紅蕾菈、湯宇夫妻倆昨（6）日因涉嫌持有大麻，遭警方依毒品罪移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後請回。對此，女神「雪碧」方祺媛表示，蕾菈與丈夫湯宇發生這樣的新聞，她並不意外，更直指圈內秘辛「還有很多人沒被爆而已。」

雪碧今7日在IG發文表示，對於網紅圈出這樣的新聞，她認為一點都不意外，圈內人心知肚明，更指出原因「東西太好拿，周遭朋友人手一支，這樣的誘惑很難抗拒；跟流行，雖然煙比較毒，但大麻在台灣就是毒品；抗壓性小的人，很容易陷入。」

且雪碧還認為「拍道歉影片！並開個盈利割一波，持有不會罰很重也不會被關，台灣人很容易遺忘！拍拍影片裝傻就過了，而且當天就無保釋回了……，台灣法律讓人無言，持有少量沒販賣就是這樣，這樣不是教大家來吸一下？」

雪碧認為蕾菈和Joeman等人會被舉報，應該是太高調有得罪人，否則一般人也不會去檢舉自己朋友。她呼籲：「很多粉絲有年輕人的，其實都以我們是榜樣，所以希望這樣的事不要再發生，讓網紅圈變了樣...而且家裡有小孩抽這個真的不好。」

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