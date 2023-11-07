台語女歌手陳盈潔因教唆偽造有價證券罪，遭最高法院判處3年2月有期徒刑，入獄前就疾病纏身，好友許常德也相當關心她，不時會去探監，10月陳盈潔急性腎衰竭保外就醫，許常德擔心她付不出醫藥費，因此舉辦一場「沒有陳盈潔的陳盈潔音樂會」，名為「破浪人生：許常德說唱會」，他也揭曉其中一位來賓。

許常德今（7）日在facebook 更新活動現況，11月12號的高雄場「破浪人生」說唱會已滿座，有考慮在別的地點續辦，但場地不好找，而且每場的表演歌手會不一樣，前幾天陳盈潔家人和許常德通電話，交代如果有收入一定要用行情價邀請74歲的李炳輝，畢竟歌壇有困難的人很多，大部分的人都需要援助，如果有加場希望每一場都能有他。

聯絡幾次總算見上一面，李炳輝老婆前陣子摔倒住院，她因此不敢出門，東西也越吃越少，倒是李炳輝心情仍很好，他也和李炳輝夫妻表示如果有困難可以聯絡陳盈潔家人，大家互相幫忙，最後透露李炳輝要表演〈春風〉。李炳輝在影中表達謝謝陳盈潔的照顧，希望她趕快好起來，貼文曝光後，網友們表示：「人間處處見溫情」、「比較遺憾的是沒有讓他們站上巨蛋的舞台開唱辦一場台語之星演唱會」、「好久不見的李炳輝大哥，很喜歡他」、「路因為有你變的很寬讚」、「善的循環」、「願好人一生平安~」、「好感謝這個社會上有常德老師」、「雪中送炭難能可貴」。