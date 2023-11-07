新的濱海奇基線公車，也與黃阿瑪聯名，打造令人耳目一新的旅遊體驗。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

因為疫情影響停駛的台灣好行濱海奇基線，自今年8月30日起重新恢復營運，這班旅遊公車路線，串連起外地遊客最有興趣的重要觀光據點。為了響應節能減碳旅遊風潮，並帶動基隆觀光，基隆市政府與知名的咖啡館、特色伴手禮店家，以及陽明海洋文化藝術館、和平島地質公園、海科館等推出四款全新的套票。

基隆市觀光及城市行銷處代理處長郭憲平表示，這次全新推出的濱海奇基線，除新增了仙洞巖、佛手洞及要塞司令部等站點外，並同時與悠遊卡公司、和平島地質公園共同推動減碳旅行行動服務。

郭憲平說，市府推出的四款套票，與擁有超過150萬粉絲的黃阿瑪的後宮生活聯名合作，將黃阿瑪及7位人氣角色搬到好行公車上。套票內容包括黃阿瑪聯名交通卡、基隆伴手禮300元兌換券、基隆在地咖啡店下午茶組兌換券、樂品喜塘生態飲食200元兌換券和藻樂趣海味火鍋兌換券等，也有陽明海洋文化藝術館門票、和平島地質公園門票和潮境智能海洋館門票。消費者可用最高65折的優惠，輕鬆快樂的遊玩基隆。

和平島地質公園則是在11月6日到12月31日推出「減碳旅遊行動」，讓大眾可以在旅途中取得減碳金回饋，進而推動低碳旅行的理念。只要消費者在和平島地質公園購票時出示「台灣好行-濱海奇基線 T99」乘車證明，或是出示悠遊付APP內的「我的減碳存摺」，一旦減碳量成果大於999克，使用悠遊付購買門票即可享有最高50％減碳金回饋。

除門票的減碳金，消費者還可以領取價值超過150元的「減碳回饋包」，內含禾口丘Cafe 50元減碳回饋券、島嶼物舍選物店30元減碳回饋券以及真愛咖哩套餐飲料升級券。