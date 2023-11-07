中國大陸北京首都機場國際航班客艙，日前驚見活體蝙蝠「偷渡」。海關人員在北京機場一架入境航班客艙捕獲1隻活體蝙蝠，第一時間立即清查機組員及旅客有無被蝙蝠抓傷、咬傷，並要求客機全面清消，捕獲的蝙蝠則送往實驗室進行種類鑑定和病原體檢測。這是北京機場首次發生如此狀況。

據《中新網》報導，經過鑑定，這隻在客艙中捕獲的蝙蝠是大棕蝠（Eptesicus serotinus）。大棕蝠棲地類型多樣，包括山洞、岩石縫隙，房舍及屋簷以及門、窗、牆壁的縫隙中，分佈遍及歐亞大陸、北非等地，在中國大陸有四個亞種，雖然分佈廣泛，但種群數量較少，比較少見。

北京首都機場國際航班客艙，日前驚見活體蝙蝠「偷渡」。（翻攝中國央廣網）

北京一架國際航班發現活體蝙蝠，工作人員登機消毒。（翻攝中國央廣網）

北京海關指出，大棕蝠可攜帶60多種能感染人類的病毒，旅客被咬傷、抓傷後有感染傳染病的風險，在國際航線客機上如發現蝙蝠或被蝙蝠咬傷、抓傷，第一時間就應聯繫機組員和海關人員，立即進行傳染病調查。

中國《僑報》指，山東濟南海關也曾發現蝙蝠。2019年8月14日，濰坊海關在濰坊港從越南入境的一艘船舶截獲1隻活體蝙蝠，經中國檢科院鑒定為東方蝙蝠，並從中檢測到乙腦病毒（台灣稱日本腦炎）陽性，這是全中國口岸首次從截獲的東方蝙蝠檢出乙腦病毒陽性。

北京《新京報》也曾報導，2022年7月31日，一架紐約航班發現一隻活體蝙蝠在機艙飛行，時間長達半小時，乘客尖叫連連，最後有一名乘客挺身而出抓住蝙蝠，把牠趕到洗手間。