英國國會在星期二開議，英國國王查爾斯3世(King Charles III )特別發表演講，這是1951 年以來，英國國會再次出現國王演講，因為過去70年的時間，是女王在演講。當然，英國是虛君內閣制國家，所以國王的演講內容，實際上是首相蘇納克(Rishi Sunak)撰寫，概述明年的立法計劃。

美聯社報導，演講裡提到治安改革，重罪犯必須加重刑罰，以及抑制通貨膨脹、促進經濟成長的措施。

這場演講展現了英國濃厚的歷史感，先由身穿紅色衣服的國王護衛在議會的地窖中搜尋炸藥，這是指歷史上1605 年的「火藥陰謀」，蓋福克斯(Guy Fawkes)領導的羅馬天主教叛亂分子，試圖炸毀國會，以殺死詹姆斯一世國王。後世的微笑面具相當有名，近年代表反抗權威的「V怪客」，就是蓋福克斯面具。

接著王冠先出現在議會，這代表國王即將抵達。之後查爾斯從白金漢宮出發，他的演講場所是不經選舉產生的上議院會堂，那裡有國王的金色寶座。大家都知道上議院並無實質權力，國王在此演講同樣有典故。原來1642 年，查理一世國王試圖逮捕下議院議員，這一王室越權行為導致了內戰和君主制的暫時推翻，史稱「清教徒革命」。自此之後，英國君主一直被禁止進入下議院，而上議院就成了國王與下議院的緩衝區。

回到演講本身，這是保守黨明年的施政計劃，他們想要好做出成績，才能在明年底的下議院改選有一個有利局面。保守黨自2010年以來一直長期執政，但民調顯示，目前保守黨落後反對黨工黨多達 20個百分點。

演講提到，保守黨要重振法律和秩序，犯下嚴重罪行的犯人，要醉對更嚴厲判決，雖然英國沒有死刑，但重大兇殺犯將不得假釋。

特別爭議的是北海石油開採，國王提到，政府頒發新的北海油氣開採許可證，這是為了加強英國的能源安全，減少對不穩定的國際能源市場、敵對外國政權的依賴。國王演講還提到「這是過渡時廿，充足旳能源，可以幫助英國在 2050 年之前實現二氧化碳淨零排放」。

環保人士和反對黨很早就反對蘇納克的增加北海油氣開採，他們批評「這只會讓英國更難轉向再生能源，也更難實現 2050 年淨零碳排」。

查爾斯說這一段內容很可能相當難受，因為他一直是綠色產業的終身擁護者，但是英國憲法規定，國王不得對首相的施政計畫表達自己的看法。查爾斯還是老王子的時候，曾經在媒體訪問時，提到對政府某個政策的看法，事後就遭到抨擊，因此如今的查爾斯，必然小心翼翼。

其他的內容：英國公共場館制定新的反恐計劃、修法提高購買菸品的最低年齡、 公共機構禁止抵制以色列、加強線上消費權利、承諾支持烏克蘭並向加薩提供援助。