樊曼儂（後排右）的父親樊爕華（前排右）是一位軍樂專家，拍攝這張全家福時，樊曼儂剛剪了短髮，她的父親說應該做紀念，於是帶全家上照相館拍照。（新象藝術提供／李欣恬台北傳真）

台灣管樂之父樊爕華為了讓音樂演出更豐富，邀請聲樂家申學庸參與演唱。（新象藝術提供／李欣恬台北傳真）

台灣長笛教母樊曼儂的性格開朗，走到哪裡都帶著笑容，一路見證台灣表演藝術如何蓬勃發展，遇上任何困難也都能靜定處理，現年77歲的她，卻也還有無法釋懷的事，那就是未能及時救回父親樊爕華。（本報資料照片）

台灣長笛教母樊曼儂的性格開朗，走到哪裡都帶著笑容，一路見證台灣表演藝術如何蓬勃發展，遇上任何困難也都能靜定處理，現年77歲的她，卻也還有無法釋懷的事，那就是未能及時救回父親樊爕華。

「我從小到大好像是個很懂事的人，可以做很多事，但使我沒有足夠的醫學常識，救回我的父親。」樊曼儂回憶，她在20出頭的一夜，父親突然起來吐，「我爸說可能是著涼了，就沒多想，我陪他聊天到凌晨，他說想喝可樂，我去巷口雜貨店敲門買，天亮時請他辦公室的司機來接他，我也照常去工作。」

樊曼儂表示，沒想到她父親在她工作時被送到醫院，她也趕緊到醫院，「那時問我他還好嗎？他一直說很不舒服，軍樂隊裡的人也都來看他，但我們沒有一個人有危機意識，不知道爸爸其實隨時要走了，後來真的必須搶救，也沒能救回來。」

樊曼儂自責，假如當時有多一點醫學常識，再早一點意識到父親的不對勁，也許就有救他回來的機會。

父親在44歲時英年早逝，當時樊曼儂才21歲，她回憶，那天的天空很奇怪，「原本是一片大晴天，後來竟然劈哩啪啦打了大雷，我腦中一片空白，我父親的遺體就這樣被送走了。」

樊曼儂表示，多年後的今天，她到還是不知道那天為什麼會有那樣的大雷，但她對於父親的早逝，心懷歉意，同時也感激父親的好人緣，為她日後打造新象藝術，種下許多善緣。

樊曼儂的父親樊爕華是一位軍樂專家，曾是前示範樂隊隊長及軍樂班副主任，也是國軍首位獲得國軍英雄表揚的軍樂人員，在軍中可說是軍樂發展的重要人物，因其對軍樂發展的規劃與推廣，使得當時整個台灣音樂環境都因此受到影響。近期「樊華歲樂──樊爕華將軍百歲誕辰與台灣管樂探源」紀念展暨開幕論壇將於11月17日於國防大學復興崗校區舉辦。

開幕活動內容包含開幕演出、百歲誕辰紀念曲《樊華歲月》介紹、檔案研究報告、紀念展巡禮導覽、座談、專書分享等方式，以樊爕華的生平事蹟為策展的主軸，透過檔案文獻資料的展示，將軍中與民間音樂合作交流的重要樞紐。