林曉培日前拍攝新歌MV。（杰思國際娛樂提供）

林曉培近來發行全新EP《願我》，時逢出道25年，林曉培透過EP中三首創作娓娓道來自己入行至今歷經的人生起伏及心境，在喚起歌迷記憶的同時，也盼由這張作品承先啟後、重新出發；其中全新主打歌〈時光的劇場〉可說是林曉培要獻給長久以來支持歌迷的感謝禮。

她把當年年輕時的代表作當成是創作靈感而寫下對青春美好的憧憬及感動，希望藉著這首歌「致青春」的同時，也寫給自己謹記那份追尋夢想的初心及勇氣，並當成禮物送給支持陪伴以久的歌迷。林曉培透露一開始在寫歌前因偶然遇到一群少男少女下課而湧起青春時的印象及悸動，在著手創作的過程中回顧著年輕時談戀愛及憑著衝勁追夢的那份無畏，進而想起〈心動〉的那首歌而把觸動寫成歌。

林曉培創作歌曲時因看到少男少女上下課而湧起青春時的印象及悸動，這次導演黃中平特別讓飾演澡堂員工的林曉培在體驗人生甘苦回憶過往時，與不同時段平行時空的自己邂逅，在與當年自己還是小學生不會解答的數學難題情景以及重拾高中生的歌唱夢想的衝勁串聯，構成這首〈時光的劇場〉致青春的精神及感動；其中在MV尾末更讓林曉培清唱當年代表作〈心動〉，為歌迷掀起無限回憶殺的同時，也喚醒最終愛唱歌的初衷。