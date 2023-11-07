台灣人對日本有好感，據交通部統計，今年上半年累計492萬多人次出國，其中近180萬人次飛往日本，佔據出國目的地榜首，且近日有網友發現，日本人在疫情後感覺不像以前一樣排外了，讓他好奇詢問「台灣人適合在日本久居嗎？」

鄉民「s72005ming」今（7）日在PTT八卦板表示，疫情後去了幾次日本後，真的覺得待在日本很舒服，不只便利商店密集度不輸台灣，且地鐵交通等都很方便，更重要的是感覺日本人在疫情後，已經不像幾年前一樣這麼排斥外國人，英文程度也有所提升，再加上翻譯軟體的輔助，讓他有心想在日本久居。

其他人則說「不要去京都應該就好了」、「我想移民北海道，聽說那邊沒嘎抓」、「被當盤子還沒感覺的台灣人才覺得好」、「馬路三寶比較少，可以活得比較久」、「如果在那邊交得到很要好的朋友或伴侶還OK，如果你很重視你父母家人那還是待台灣吧」。

但也有不少人認為「不適合，台灣人喜歡隨便」、「相不相信你對日本的美好印象只因為你是觀光客」、「日本人來玩很歡迎，你來工作，會叫你吃x」、「日本就旅遊很舒服，但是要工作社交就變地獄了」、「看你住哪裡，有的社區很排斥外國人」。