今冬初雪來勢洶洶！大陸東北大部分地區正經歷今冬以來範圍最廣、強度最強、風力最大的一輪雨雪天氣過程，局部地區的降雪量估計將突破歷史最高值，中央氣象台及內蒙古今均發出暴雪預警，部分城市已實施停課停運等措施。

據《澎湃新聞》報導，11月5日至6日東北地區迎來下半年首場大範圍強雨雪天氣。中央氣象台11月6日06時繼續發佈暴雪橙色預警、寒潮藍色預警和大風藍色預警。當天也是東北地區強降雪的最強時段，黑龍江中東部、吉林中西部、遼寧中北部、內蒙古東南部等地將有暴雪到大暴雪，同時東北大部地區還有5-7級大風。局地降雪量具有一定極端性，很可能會突破歷史同期最大值。

遼寧瀋陽暴雪天氣，快遞小哥仍冒雪配送。（圖／澎湃新聞）

5日夜間起，黑龍江省哈爾濱、牡丹江、雞西等地迎來今冬首次暴風雪天氣。6日上午，黑龍江多地依然降雪猛烈，其中哈爾濱、鶴崗、佳木斯等多地有暴雪、大暴雪，牡丹江、雞西等地部分地區還會有凍雨出現。受路面結冰影響，哈同、哈牡、鶴大等27條高速公路全線封閉，多條高速公路限速通行。

黑龍江省各地積極應對暴風雪，雙鴨山、七台河、尚志等市地啟動重大氣象災害(暴雪)Ⅱ級應急響應。部份地區停課、停工、停產、停運、停業等「五停」措施，牡丹江機場航班全部取消。

東北今冬首場大雪來勢汹汹，雨雪量可能會突破歷史同期最高值。（圖／澎湃新聞）

遼寧省大部分地區也在6日迎來今冬首場降雪，局部地區雪量可達暴雪程度，溫度驟降至零下15度。瀋陽已發佈低溫雨雪冰凍災害三級預警，整個降雪過程還在加強。

與此同時，冷空氣南下過程中還給南方帶來強對流天氣，多地氣溫或刷新下半年來新低，東北部分地區需警惕「雪後寒」。