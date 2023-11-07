網紅Joeman昨日（6）因持有大麻遭移送新北地檢，被無保請回，今7日發布影片坦承自己在國內外都有吸食過大麻，並持有少量的大麻自用，道歉並表示會改進，而擔心兒子的Joeman媽一聽到消息馬上北上見兒子。

Joeman常在社群放上與媽媽的合照。(圖／Joeman FB)

據《ETtoday星光雲》報導，35歲的Joeman在發生吸毒風波後，Joeman媽媽急忙從台南北上，見到兒子的時候難過落淚，生氣但卻也擔心，紀經紀人表示「就是母親有的情緒」，而讓媽媽擔心Joeman也感到很內疚，一直向媽媽道歉，希望獲得原諒，經紀人表示Joeman是孝順的孩子，只是面對家人比較不會表達，而怕兒子承受不住輿論的壓力，Joeman媽媽打算暫時留在台北陪兒子，經紀人表示：「之後陪他看一下狀況，就會先回去台南！時間目前還沒有決定！」

Joeman在社群上發布道歉影片。(圖／Joeman FB)

今天道歉影片中Joeman表情嚴肅跟觀眾、粉絲道歉，表示自己清楚知道在台灣吸食大麻是違法的，自己是知法犯法，壓力大應該要找其他合法管道紓壓，身為公眾人物不應該做出這樣錯誤的示範，無從推卸責任，覺得自己活該，會繼續的配合檢調偵辦，表示自己是非常愛創作的人，會繼續維持拍攝，表示強烈希望「Jo是要對決」這個節目不要中斷，而Joeman道歉影片發布後也受到許多圈內好友聲援，阿滴也在IG上轉發道歉貼文，留下「整理情緒，面對錯誤，邁向未來!」12字送暖，網友也表示很有誠意，截至發稿時間該影片在YT上已獲94萬次觀看、5.3萬讚。

阿滴送暖Joeman轉發道謝。(圖／Joeman IG)

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