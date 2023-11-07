立法院本會期施政總質詢7日結束，行政院長陳建仁表示，這段時間他感受到立委用心問政且提出具體建議，行政團隊會積極參採，也懇請立委們能大力支持、優先審議113年度中央政府總預算案等案。

陳建仁表示，未來將進入本屆最後一個會期的法案審查，對立法院長游錫堃、蔡其昌及立委向行政院的指教，致上最誠摯的謝意及敬意。感謝立委提出的寶貴建議，行政團隊會積極參採，持續與立法院合作，以最大的努力建設國家、服務民眾，並共同打造讓國人安心生活的幸福家園，使台灣能夠變成更溫暖、更堅韌的國家。

陳建仁指出，總質詢期間，他充分感受到立委們用心問政，在疫後經濟重振、民眾食品安全、產業創新發展、地方交通建設、文化多元共榮、工作權益及職場環境安全，再到人口結構改變、能源轉型等議題，對關乎台灣人民福祉的議題都提出專業、務實且具體的建議。

陳建仁強調，謝謝各位提供寶貴意見，行政團隊一定會積極參採，並且持續與立法院通力合作，以最大努力建設國家、服務民眾，並且共同打造一個讓民眾安心生活的幸福家園，也希望使台灣變成一個更溫暖堅韌的國家。

陳建仁最後提到，面對全球快速變化的局勢和挑戰，政府把握每個當下，持續在各方面超前部署，創造每個屬於台灣的光榮時刻。