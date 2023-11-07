民進黨總統參選人賴清德備戰2024大選，7日公布挺賴八家將名單，由曾在2014年為民眾黨總統參選人柯文哲打台北市長選戰的新黨前立委姚立明擔任競選總部主任委員，引發討論。媒體人謝寒冰直言，除了姚立明還有邱義仁、林佳龍、潘孟安、卓榮泰、鄭麗君，以姚立明這麼好鬥的性格，他的路線跟民進黨又有差距，恐怕沒幾天就會吵起來。所以這不是什麼好棋，根本是臭棋，不知道賴清德為何會無助到把姚立明找出來？

謝寒冰7日在《新聞大白話》節目表示，姚立明的確過去跟柯文哲關係很不錯，也一度怒罵過民進黨，現在又加入賴清德的競選總部當主委。可是請大家看除了姚立明都是些什麼人？邱義仁、林佳龍、潘孟安、卓榮泰、鄭麗君，「以姚老師這麼好鬥的精神，你覺得在裡面會發生什麼事？」

「我都有點懷疑，他這個競選主任委員，到底能夠做多久？恐怕沒幾天就會吵起來了吧？所以我不是很看好！」謝寒冰強調，而且以為找個姚立明來就能打到柯P嗎？他們也切了很多年，姚立明這三年也都沒有在螢光幕前出現，也沒有參與什麼政治活動，第一個恐怕影響力有限，第二個，他對現在的民眾黨跟柯P的了解度恐怕也不高。更不要說他的路線，跟民進黨這些人其實是有差距的，到最後能夠不吵起來就不錯了。

謝寒冰直言，所以自己覺得，這個棋根本不是什麼好棋，根本是臭棋，不知道賴清德為什麼會無助到把姚立明找出來？