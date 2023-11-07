YouTuber「Joeman」及網紅蕾菈夫妻等人驚傳涉嫌吸食毒品，新北市刑事警察大隊昨（6）日上午從一行人住處搜出大麻，3人均無保請回。今(7日)晚間蕾菈夫妻拍攝8分鐘影片還原始末，出面道歉了。

蕾菈與湯宇夫妻道歉聲明全文：「關於新聞誤刊想做以下說明，我們絕對沒有從泰國攜帶任何毒品入境或走私，也從來沒有在孩子面前有吸食的行為，請新聞媒體能夠高抬貴手，再次感謝大家，也很抱歉浪費了這麼多社會資源。謝謝大家對於我們的批評指教，我們都接受，希望大家有任何評論都請針對我們，不要提到孩子們，再次向社會大眾道歉，對不起，我們錯了」。

影片中，蕾菈痛哭，承認說謊「在第一時間，我否認了一切，那是不對的、是違心的，我常常都說，我們都應該要面對最真實的自己，所以我想要向所有人承認我的錯誤，我做了全天下的媽媽都不該做的事情」，確實有吸食大麻的行為，不管是在國內還是泰國。蕾菈承諾不會再犯「我很抱歉，對不起我說了謊，對不起我吸了毒，我也不會再做這些事情」。

一旁的湯宇則表示，經過這兩天的沉澱「我跟我的妻子決定好好的面對未來所有的事情，我們不會找任何理由，因為我們就是做錯了，那現在呢就是會接受所有的批評」，向所有喜歡我們或是支持著我們的人道歉「真的很對不起你們，我們做了這麼不好的事情」。

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