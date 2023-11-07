民進黨總統參選人賴清德7日晚間獲邀回到母校成功大學與成大、南一中、南科實中學500名學生面對面座談，由於全程未開放校外人士旁聽與媒體採訪，引發外界聯想是否擔心學生提問太尖銳？乾脆閉門？主辦單位說明，上月27日民眾黨總統參選人柯文哲演講也未對外開放。

賴清德今晚參加「青聽南成－2024總統論壇」講座，分享從政初衷與歷程，「只要有決心，就能改變城市命運」，因此他推動議會記名投票制打擊黑金，並在推動南鐵地下化時，建設專案照顧住宅，降低住民所受衝擊。

學生共提問5個問題，第一位發問學生以台語詢問，賴如當選總統，覺得最需要解決的問題是什麼？賴也全程以台語回答；另有學生問他，台灣目標既是非核家園，有無具體政策應對夏季高峰用電、高科技產業用電？賴都一一直球回應。

他針對首位學生以台語發問，全程用台語回答，認為當選後最優先要解決的第一就是面對中國威脅，第二，經濟發展非常重要，第三則是建立永續公義的社會，擴大對社會福利的投資，不管對幼兒、學生、青年及老年福利，特別是學生教育平權問題，不因為社會經濟背景不同而受到影響。

針對核電議題，他也回應，核能機組發電目前只占5％，從現在開始到2030年，用電供應量將增加900萬千瓦，目前發電穩定但要持續推動再生能源。

另也有學生關切台灣出口農產品遭大陸限制，一直處在出口被動，賴面對這項難題如何解決？賴回應學生的問題「很棒」，強調這也是外國朋友常在問的問題，台灣如何在主權與經濟取捨？

他強調，台灣對中國投資從2011年146億美金，到2021年剩50億美金，對印太區域則超過50億元，今年對美國投資甚至已高於中國，目前台灣進口到中國以設備零組件、科技產品居多，台灣不必然依賴中國，反而是中國需要台灣幫忙，台灣不希望跟中國成為敵人，而是希望能當朋友。

他強調，未來他當總統，在對等尊嚴下，他願意與中國交流合作，促進兩岸人民福祉，未來也會幫農民行銷，雞蛋不會放在同一個籃子，避免受制於中國。針對學生提問中國壓縮台灣國際空間，他說，邦交國現在都建交幾十年，政府應加強合作計畫，造福邦交國國民外，也應建立更緊密合作關係。