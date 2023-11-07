百萬網紅Joeman和蕾菈夫妻驚爆持毒，6日都遭新北市刑大逮捕，警方到達蕾拉住處時，她正好要送小孩上課，丈夫湯宇則假裝鎮定，當警方在2人床頭搜出大麻時，蕾菈更辯稱「不知道這是什麼」，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，經新北地檢署複訊後，無保請回。晚間22時許，蕾菈夫妻在IG向粉絲道歉。
道歉全文如下：
關於此次大麻事件:
關於新聞誤刊想做以下說明
我們絕對沒有從泰國攜帶任何毒品入境或走私
也從來沒有在孩子面前有吸食的行為
請新聞媒體能夠高抬貴手，再次感謝大家，也很抱歉浪費了這麼多社會資源。
謝謝大家對於我們的批評指教，我們都接受
希望大家有任何評論都請針對我們，不要提到孩子們
再次向社會大眾道歉，對不起，我們錯了。
PO文一出有網友力挺，「挺你們」、「加油蕾菈！」、「沒事的願意承擔就好」、「沒事的，我們都在！我很討厭大麻但我不討厭妳」．但網友不領情留言酸「旁邊看起來還在吸」、「只有我覺得假假的？」、「你們瘋的蠻徹底的，兩個小孩一個還那麼小，怎麼教育小孩」、「支持大麻合法化」、「笑死了看到九面承認道歉順風 現在才在那邊哭 好噁我要吐了」。
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