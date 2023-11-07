亂倫是許多人的性幻想題材之一，不過有時可能會上演真實情節。一位女子分享，媽媽小時候曾提到，未來如果她交男友的話要先帶回家，「跟我睡！試試看好不好用」，沒想到近日她真的在男友租屋處發現媽媽的內褲，讓她不知該如何是好，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，她5、6歲時曾被媽媽帶去和朋友唱卡拉OK，一群叔叔阿姨喝酒唱歌時，開始稱讚她很可愛、未來交男友怎麼辦，當時媽媽說「交男友都要先帶回家睡…跟我睡！試試看好不好用」，原PO雖然還聽不懂，不過已經把對話深深記在心底。

原PO指出，直到她長大、交了男友後，才發現媽媽話中的意思，除了像是隔代包養般要她轉交零用錢給男友，最近原PO更在男友的床縫發現媽媽的內褲，男友聲稱「應該是XX阿姨的，上次借你們家洗衣機不小心帶回來」，但原PO已經得知背後關係不單純，直呼被奪走了一切。

對此，許多網友紛紛回應，「這是什麼奇葩媽媽」、「媽媽很噁，妳男友也好噁」、「妳媽應該是做傳播的吧？底層的社會是很難理解的」。