國民黨立委王鴻薇7日舉行記者會，指出民視獨拿「行政院及各部會112年度反詐製拍及媒體行銷標案」的94％預算，且民視的行銷計劃中還長期合作與網紅「志祺七七」合作，志祺今年才被爆出每年都接政府標案，總計接了2700萬，批評「政府用標案拉攏，扶植親綠網紅」。不過志祺七七晚間回應，「王鴻薇給我錢！」指出2700萬元是7年來接「各顏色政府單位」的標案，包括複雜設計、活動、輸出等，2021年的案子「只拿了10萬」跟行情價相比非常便宜，要王鴻薇搞清楚狀況、把話講清楚。

王鴻薇在記者會上指出，行政院及各部會112年度反詐製拍及媒體行銷標案」總計約4846萬7千元，民視今年度得標內政部警政署刑事警察局3830萬以及行政院732萬元的「反詐製拍及媒體行銷計畫」，幾乎94％都被民視得標。根據民視提供的行銷計畫，除自己人外，還長期合作網紅「志祺七七」，志祺七七今年才被爆出每年都接政府標案，總計接了2700萬引起不小爭議，這次反詐影片又有志祺七七，政府用標案拉攏，扶植親綠網紅。不過刑事局澄清，經查本次企劃製拍12支反詐影片，其中網紅並無「志祺七七」。

志祺七七晚間在臉書發佈Short短片回應說，他們是一間50人左右、得過非常非常多設計大獎的設計公司，揭政府標案的2700萬，是七年來累積2700萬，「這個不多啊，很少啊」。

志祺七七也說，再來也要看內容是甚麼，內容包括很多很複雜的設計案、很多要輸出的東西，甚至是一些活動，這裡面也有各顏色的政府單位，「講這樣她到底想要幹嘛？不能講這麼不清楚吧」，志祺七七才成立五年，不能把前兩年都拿進來算吧。

志祺七七也指出，2021年的案子，「我們只拿了10萬」，包含全媒體的授權，跟自己製作，這在行情價裡面絕對是非常便宜的，「搞清楚狀況或是把話講清楚啊，不要這樣子吧」。

志祺七七還吐槽說，「她亂講，就多的她出啊，給我啊」。但他也嘆說，反正也習慣了，推薦大家去看之前拍的解釋影片「不忍了！認真回應鄉民質疑：時事跟超慢、都不罵政府？志祺七七真的變了？」