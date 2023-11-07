近日大陸江蘇一名釣魚愛好者李先生在夜間垂釣時，因換餌收竿速度過快，近10釐米長的筆形鉛錘，隨魚線飛向面部直插右眼眼眶。事發他前往當地多家醫院急診未果，次日轉至上海交通大學醫學院急診取出，手術後第2天視力恢復正常，醫生囑附留意可能有鉛中毒風險。

據《澎湃新聞》報導，鉛錘是釣具的重要輔助配件，用在拋竿遠投時借助其重量將鉤餌拋入較遠的垂釣，入水後還要靠它的重量來衡釣組，當魚兒咬餌鉤時，可利用鉛墜重量的作用，刺穿魚唇使魚兒中鉤。

近10cm長的筆形鉛錘墜直插眼眶相當恐怖，雖然拖了一天才動手術，所幸醫師們全力搶求才得以保住視力。（ 圖／澎湃新聞）

垂釣者李先生回竿時將鉛錘插入眼眶實在是聞所未聞，近10cm長的筆形鉛錘墜直插眼眶後，而且還耽擱了一夜才就診，更是聳人聽聞。據報導稱，李先生入院後，上海上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院急診醫生鐘思思接診，在開展詳細檢查後發現他的右眼僅僅只能感受到光，如不及時取出異物，眶內感染和軟組織會加劇腫脹，眶內壓力增大，隨時會有失明風險。

報導說，急診科隨後立即聯繫醫院眼科副主任、眼眶病專家周慧芳教授，同時與醫院口腔顱頜面科專家緊急會診，明確異物毗鄰的重要血管神經等結構後，眼眶病團隊為患者快速制定詳細手術方案。

手術中發現，鉛墜倒鉤緊緊卡在眶骨上，無法原路取出，主刀醫生立即為其調整手術方案，從旁路進入，成功破解倒鉤牽制，完整取出鉛墜。術後第2天，患者視力恢復正常。出院時醫生囑咐，鉛墜含重金屬成分，後續應注意血鉛和尿鉛的監測。