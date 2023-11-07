聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）本週二（7）再次呼籲停火，他指出加薩已經變成了「兒童墳場」（graveyard for children）逾4100兒童喪生，他還強調，記者和聯合國職員殉職人數，遠超過30年來的任何一場衝突。並直接指出以色列的空襲瞄準了，醫院、難民營、清真寺、教堂和聯合國設施，包括避難所。

"Gaza is becoming a graveyard for children."



UN Secretary General Antonio Guterres is reiterating his call for a ceasefire in Gaza as the number of deaths surpasses 10 thousand ⤵️ pic.twitter.com/ZsTTW7JNfN — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 6, 2023

據《半島電視台》（Al Jazeera）7日報導，古特雷斯本週週一（6）表示，根據數據，自以巴衝突爆發以來，加薩已變成了一個「兒童墳場」，已有超過4100人喪生。

每天有數百名女孩和男孩遭到殺害和受傷

古特雷斯在紐約聯合國總部對記者表示：「正在發生的災難使人道停火的需求每個小時都變得更加迫切。」

他呼籲：「衝突各方，甚至國際社會，正面臨著根本性的責任：停止這種不人道的集體苦難，並大幅擴大對加薩地區的人道援助。』

古特雷斯的言論是迄今為止最尖銳的言論之一，他之前已呼籲過停火，並在本週一時表示，以色列的空襲已瞄準了：「醫院、難民營、清真寺、教堂和聯合國設施，包括避難所」。

記者的死亡人數和聯合國職員的死亡人數也遠超過30年間的任何一場衝突

他強調：「沒有人是安全的。」 古特雷斯還批評巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯將平民用作「人盾」，並持續向以色列發射火箭，他呼籲釋放仍然被囚禁在加薩的人質。

古特雷斯說，衝突中正在發生對國際法明顯的違反行為。由於以色列的封鎖使燃料供應緊張，超過35家加薩醫院中有一半以上被迫停止運營，而遭受空襲的受傷人數已超過25000人。

古特雷斯表示，需要將更多的人道援助送入加薩，當前的援助水平有如涓絲，而埃及的拉法關口不足以填補這個差距。