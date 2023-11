臺灣港務公司與英國最大港口公司英國聯合港口公司(Associated British Ports, ABP)今(7)日簽署MOU,開啟雙方就浮動式風電於港埠基礎設施之資訊與經驗分享,進而探討未來業務合作的可能性。

臺灣港務公司董事長李賢義表示,港口在離岸風電產業發展扮演關鍵要角,臺灣國際商港未來如何因應浮動式風電發展所需港埠基礎設施,為本次簽署合作備忘錄主要交流重點。

英國的港口係由五大港口公司運營,英國聯合港口公司為英國最大港口公司,管理英國21座港口,提供約20萬個就業機會,掌握英國四分之一的海運貿易市場,為能源、郵輪、貨櫃、農產品、汽車、森林產品和鋼鐵產業提供服務。

英國聯合港口公司擁有的21座港口均鄰近英國主要風場,為各風場開發商提供客製化設施,如座落在赫爾港(Port of Hull)的西門子風機葉片製造廠,格里姆斯比港(Port of Grimsby)是全球最大運維港口,支援大多數風場運維服務,巴羅港(Port of Barrow)為通往愛爾蘭風場的門戶,具有可供SOV船舶停靠的固定泊位,也有足夠後線土地提供運維設施的建造。

俄烏戰爭膠著,全球升息造成通膨壓力持續,各國經濟發展遲緩,臺灣面臨相同情況,港務公司除強化本業,更開拓多角化發展,並於疫情解封後積極與國外港口簽署合作備忘錄,藉由業務交流汲取各國成功的港口行銷及經營策略,朝國際性專業港埠經營集團邁進。