新北市樹林地政事務所轄內鶯歌區大湖段大竹圍小段、大湖段圳子頭坑小段、大湖段崁腳小段土地已於2023 年10月底辦竣地籍圖重測為東湖段、中湖段。為方便平日無法到所換狀民眾及縮短民眾等候時間，新北市樹林地政事務所特提供「假日換狀」、「預約領狀」、「通信申請換狀」等多項便民服務，歡迎民眾多加利用！

樹林地所表示，本年度地籍圖重測區內所有權人約2941人、土地建物合計3907筆棟，換狀通知書已於近期陸續寄出，為服務在地鄉親，該所特地規畫假日到里換狀服務，民眾可於11月18日及12月2日至鶯歌區中湖市民活動中心洽辦書狀換發事宜。

提醒申請人，為加快當天作業流程，換狀當日務必攜帶重測換狀通知書、原所有權狀、身分證正、影本（請影印正反面於A4紙張並勿裁切）及印章(委託他人代辦，請另備代理人之身分證正本及印章)。現場除提供換狀服務外，更提供土地或建物所有權人本人或其法定代理人申辦「地籍異動即時通」及地政諮詢服務，亦有填寫問卷贈送小禮物活動，歡迎民眾把握機會，踴躍參加。

為節省民眾寶貴時間，另外提供「預約領狀服務」，民眾可事先透過電話預約，選擇3個工作天後的辦公時間到該所，或於前述假日換狀服務日至「中湖市民活動中心」繳附申請資料併同領件。此外，若無法到場辦理亦無須擔心，可填妥登記申請書，並檢附身分證明文件、原權利書狀及回郵郵資，以「通信申請」方式辦理，或於辦公時間就近至新北市任一地政事務所臨櫃申請換發。

提醒民眾，尚未換發之重測前原權利書狀仍為有效，不影響民眾不動產權益，如尚有任何疑問，歡迎於辦公時間向新北市樹林地政事務所洽詢，將有專人提供說明。