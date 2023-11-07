好萊塢男星伊凡艾林森（Evan Ellingson）驚傳離世，享年35歲，他10歲時因長相帥氣被星探發掘，拍廣告出道後，在不少電影擔任配角，長大後在影集《CSI犯罪現場：邁阿密》演出，近年漸漸消失螢光幕前，事業並不理想，目前仍在調查死因。

綜合外媒報導，因出演《CSI犯罪現場：邁阿密》出名的童星伊凡艾林森已去世，享年35歲，他的父親麥克艾林森證實這項消息「是的，昨天早上他被發現死在臥室中」，父親透露伊凡多年來一直和毒癮抗爭，最近表現很好，情況有所好轉，突然猝死令親友們感到震驚和難過。根據加州聖貝納迪諾郡（San Bernardino County）的驗屍部門稱，11月5日星期日，伊凡被發現死在豐塔納市（Fontana）住宅的臥室內，死因尚未釐清，但初步判定不是謀殺，法醫將於周一進行屍檢。

Evan Ellingson, Former Child Actor from My Sister's Keeper and CSI: Miami, Dead at 35 pic.twitter.com/mUr99FWSm9 — People (@people) November 6, 2023

Remembering Evan Ellingson ✊🏿🙏🏿✊🏿💐🕊️ pic.twitter.com/KCkQAU448G — Robert kooll Ransom (@RobertRansom3) November 6, 2023

回顧他的演藝生涯，他最有名的作品是電影《姊姊的守護者》，戲中他扮演女星卡麥蓉狄亞茲（Cameron Diaz）的兒子，也是主角凱特和安娜的兄弟，該戲講述母親為救罹患血癌的大女兒凱特，選擇用人工基因方式生下女兒安娜，好讓凱特未來有手術所需器官，安娜為了生存權利決定向父母提告，家庭因此破碎又重建。他2007年到2010年在影集《CSI犯罪現場：邁阿密》中飾演凱爾哈蒙（Kyle Harmon），是中尉霍雷肖凱恩（Horatio Caine）的兒子，當時他曾接受採訪，透露因為童星身分童年生活和一般小孩不同，但他並不後悔，因為發現了自己對表演的熱愛，但自2010年後他就消失螢光幕前，幾乎沒有再聽到他的消息。

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