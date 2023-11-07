加薩北部的加薩市遭遇以色列軍隊地面部隊包圍、持續空襲轟炸，據估計當地仍有大約50萬平民尚未撤離，燃料、麵粉均已見底。

加薩走廊戰火爆發至週二（7日）已32天。巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列，造成1400多人死亡並擄走200多名人質，以軍民生圍困加薩全境並持續猛烈空襲，日前地面部隊已包圍加薩北部哈瑪斯最大據點所在地加薩市（Gaza City）與週邊難民營。聯合國表示，32天以來，用於維生的燃料一直無法獲准進入加薩走廊，230萬居民面臨生命危險，燃料耗盡、補給遲未抵達北部，醫療衛生、供水飲食各項服務已逼近崩潰點。

以色列在開戰後隨即對加薩走廊切斷水電燃料糧食藥品供應，並關閉邊境關卡。10月21日，埃及終於開放救援物資卡車通過拉法關口（Rafah Crossing）進入加薩走廊，運送少量飲食與藥品。綜合路透社、半島電視台、英國廣播公司7日報導，聯合國人道事務廳（OCHA）發言人萊克（Jens Laerke）說，從10月21日以來累計569輛卡車從拉法進入加薩，沒有一輛載運燃料。巴勒斯坦官員則稱，這500多輛次卡車無一抵達加薩北部，醫療院所快把僅剩的燃料用完了。

開戰之前，每天進入加薩走廊的卡車介於750輛至850輛。世衛組織發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）說，當地愈來愈多設施關閉，愈來愈多救命方式停擺。加薩內政部7日稍早宣布，由於以色列全面攻擊加薩北部各地，燃料與麵粉無法獲得供應，加薩市、加薩北部各行政區所有烘焙店家均已停業。國際扶貧組織「樂施會」（Oxfam）10月底指責以色列把飢餓當作「戰爭武器」。

以色列針對加薩走廊持續空襲已超過1個月。

加薩北部8條戰線持續交火，以色列控制了通往加薩市的高速公路與沿海公路，並同時對加薩西南部2所醫院猛烈空襲。當地巴勒斯坦平民若能在戰火之中倖存，每天醒來3件事是從空襲廢墟找出遺體、尋找食物、尋找飲水。加薩有不少自流井，但沒有燃料就無法抽水。

以色列當局持續呼籲加薩北部居民南撤，據估計仍有多達50萬人沒走。一名體弱的居民說：「道路毀壞，我們出不去。我心肌衰弱，步行5公里也辦不到。我家有9口人，以前賣咖啡養家，現在沒有錢，沒有食物飲水，孩子們都在挨餓。」

以色列上週六（4日）短暫開放3小時讓加薩市平民沿幹道往南移動出城，但有不少居民表示怕到不敢嘗試，因為最近在南北幹道接連有人死於砲火。加薩南部的拉法、甘尤尼斯（Khan Younis）、迪爾巴拉（Deir al-Balah）6日午夜也遭遇空襲，這些城市均位於所謂「安全地帶」，加薩走廊3分之2人口目前都擠在南部。

哈瑪斯控制的加薩衛生當局週二公布最新統計，以色列轟炸加薩走廊以來，至少10328名巴勒斯坦人喪命，其中4237人是兒童。