南韓男星李善均捲入吸毒風波，雖然初步毛髮檢驗結果為陰性，但遭酒店小姐勒索3.5億韓元（約新台幣920萬元），韓國娛樂記者爆料該封口費是向友人「求」來的，連妻子老婆田慧振也不知道，好好先生形象全毀。

韓國娛樂記者李鎮浩在YT上發布影片透露，李善均遭酒店小姐勒索要求3.5億韓元時，因為家中的財務是由妻子管理，為了瞞著妻子，當時李善均個人拿不出這樣的巨款，而為了這筆錢四處奔波，急忙向身邊的演員同事借錢，甚至說出了「請救我一命!」這樣的話，對方不知道是被勒索但看在李善均很急的情況下還是先借他這筆鉅款。

韓國娛樂記者李鎮浩透露李善均遭勒索內幕(圖／YT@Behind_Master)

家中出現這樣的驚人的花費而妻子和公司卻全然不知情，讓外界一度懷疑是在撇清關係，對此李鎮浩表示在採訪後確定「全慧振真的是到報導曝光才知道這件事」這也是為什麼此案報導後，李善均才會最先向妻子道歉，讓妻子田慧振也只能說出：「該怎麼辦啊?」這樣的話。

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