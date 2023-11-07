中華職棒近年掀起啦啦隊熱潮，啦啦隊女孩們充滿活力的應援，也經常成為球迷討論焦點。「樂天桃猿」今年有南韓啦啦隊女神李多慧重磅加入，「台鋼雄鷹」則邀攬到超人氣「國民女神」安芝儇加盟。安芝儇私底下更是造型多樣，近日一組南台灣遊玩照，一雙逆天長腿相當吸睛。

近日經常在台灣趴趴走的安芝儇，私下行走的穿搭教科書，經常引發許多網友關注。近日她透過IG一連更新三篇貼文，大方曬出美照，打卡高雄漢來大飯店，畫面中她將頭髮盤起，站在游泳池畔享受陽光，身穿紅色條紋比基尼，低胸設計，腰間還特別挖空兩個洞，好身材一覽無遺。

身高169公分的她，一雙美腿相當吸睛，抓準觀眾小心思，安芝儇還特別放送比基尼影片，近距離鏡頭拍攝，隱約露出胸前深溝，令大家眼睛狂吃冰淇淋，更釣出底下大批粉絲留言爆刷整排愛心。翻開她的帳號可以發現，私下的她經常嘗試百變時尚，無論是小洋裝、公主風或隨興慵懶穿搭，都能完美駕馭。