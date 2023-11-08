紳士表的流行風潮正盛，格拉蘇蒂（Glashutte Original）把關注的眼神放到旗下正裝紳士風格的議員卓越Senator Excellence系列腕表，今年推出萬年曆與大日曆月相兩種高複雜功能表款，儘管風格紳士，但不減年輕時尚，其中一款萬年曆款更採用磨砂鍍銀的灰色表盤，充滿時尚潮風。

格拉蘇蒂年產量僅1萬5000只，面對如雪片飛來的訂單，光要是消化訂單就接不完，但品牌仍持續不斷研發新品，毫不懈怠。今年格拉蘇蒂全新登場的議員卓越萬年曆腕表與大日曆月相腕表即是代表作品，其中高複雜萬年曆是以五個顯示窗取代指針，彼此對稱呼應，讓表盤設計更加簡約，除了奢華紅金款，精鋼款採用磨砂鍍銀面盤，搭配藍色編織表帶，感覺年輕又有活力。

格拉蘇蒂議員卓越SenatorExcellence系列萬年曆腕表，精鋼款換上灰色面盤更時尚，73萬2000元。（Glashutte Original提供）

議員卓越系列大日曆月相表將月相與日曆的視窗置於10點與4點方向，以對角的方式呼應，別具巧思創意，有紅金與精鋼兩種款式。即起至20日在寶鴻堂忠孝店，11月15日至11月24日在高雄正泰鐘錶五福店展出。