副總統賴清德自認其當選總統兩岸發生戰爭機率最低，英國《BBC》最新報導美國正悄悄武裝台灣，國民黨立委賴士葆今天表示「天佑台灣」，希望在烏克蘭和以色列戰爭後，台灣不會是下一個。

賴士葆在臉書發文說，英國《BBC》最新報導，美國正悄悄武裝台灣，談到美國首次以納稅人的錢8000萬美元軍事融資台灣，以強化台灣的自衛能力。雖然不是鉅額數字，但背後有特別意義，因為向一個沒有官方承認的地區運送武器，為了武裝台灣，美國出面協助台灣更新裝備及訓練，包括陸軍地面部隊，就是不排除一旦戰爭發生，在城鎮與巷弄之間與敵人對打。

賴士葆表示，日前白宮就表示要將烏克蘭、以色列和台灣的軍援以包裹法案交國會審理，烏克蘭和以色列是目前烽火連天、戰雲密布的國家，儘管蔡政府不承認台灣是下一個烏克蘭，但是美國是這樣認為的。

賴士葆指出，《經濟學人》雜誌曾經稱台灣為地球最危險地區；國防部長邱國正在立法院備詢，承認與美方正在洽談美軍在東亞地區的儲備彈藥是否改存放到台灣。台灣儼然將成為美國東亞的軍事火藥庫，這些跡象顯示華府正在積極推動台灣重整軍備。台灣也是在美國的壓力之下將義務役男的役期從4個月延長為1年。前白宮國安顧問歐布萊恩訪台宣導台灣應該讓數百萬人學會使用AK47步槍，預備好在各個角落大樓殺敵保衛國家，因其認為全民皆兵可增加中共攻台的困難度，國防部向美國採購的火山佈雷系統有7套已經抵台。

賴士葆強調，賴清德自認其當選總統兩岸發生戰爭機率最低，惟目前客觀環境看起來並非如此。賴清德並且指控國民黨用戰爭恐嚇國人，這真的是大誤，國民黨豈有本事可以指揮美國對台政策，更不可能影響《經濟學人》稱台灣全世界最危險，或讓《BBC》寫出美國正在武裝台灣面對戰爭的報導。