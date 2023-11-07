味全龍在「台灣大賽」先贏1場後連輸2場，總教練葉君璋認為，G3落敗最主要關鍵就是在對方2次大局，雖然目前以1勝2敗暫時落後樂天桃猿，但他希望球員能夠繼續保持積極態度並對自己有信心，「雖然先2敗，但可以先拿4勝。」

龍隊在首戰靠著劉基鴻第14局再見全壘打氣走桃猿，G2同樣與對方戰到延長賽，最後因為牛棚沒能守成、單局失4分吞敗，休兵1天後兩隊改到桃園交手，龍隊在開局就靠吉力吉撈・鞏冠陽春炮先馳得點，但3局下鋼龍出現亂流單局失掉3分遭逆轉。

7局上落後2分的龍隊靠著連續5支安打好不容易追平，8局下牛棚沒能守住平手局面，林凱威登板面對5名打者僅解決1人，投出2次保送、被敲2支安打，最終以4比7吞下2連敗。

葉總表示，今天是林凱威第3場出賽，雖然昨天休息1天，但還是看得出身體有疲累感，教練團會再觀察一下。

至於先發投手鋼龍今天只投5局就用了99球，還出現3次暴投平總冠軍賽記錄，葉君璋說：「這就是我們之前擔心的地方，他大概有一個月沒有正式比賽，確實這樣的結果產生控球不穩定的情況。」

在7戰4勝的總冠軍賽目前以1勝2敗落後，葉總仍希望球員保持積極態度、對自己保持信心，他認為，雖然現在先2敗，但只要先拿4勝才是贏家；2016年他執教義大犀牛時，就曾在先輸2場後連贏4場封王。