信驊（5274）剛退居股后寶座，多頭派外資旋即送暖，摩根大通證券指出，隨英特爾、超微（AMD）上調近期伺服器展望，預料信驊將享有回補庫存需求，維持「優於大盤」投資評等，推測合理股價3,000元，大和資本也將股價預期升至2,945元，股王寶座爭奪戰看來暫時不會落幕。

台股最近上演精采股王攻防戰，目前由世芯-KY坐上王位，且7日收盤寫3,000元新天價，氣勢強勁；暫退居股后地位的信驊不甘寂寞，股價最近止穩後，挾多頭派外資持續看好助威，瞄準收復「3」字頭失土，兩大高價股排行爭霸戰熱鬧滾滾。

大和資本證券分析，包括迷你遠端伺服器管理晶片（BMC）在內的總BMC出貨量，在2023年預計將減少到800萬套，相較於2022年的約1,500萬套大幅減少。由於嚴重的零組件短缺，終端客戶2022年額外建立了大約200萬～300萬套BMC庫存，然隨著信驊今年的BMC出貨量僅800萬套，多餘庫存2023年將得到消化。

展望後市，一旦終端客戶恢復正常的BMC出貨量（目前每季度可能為210萬套），預計信驊2024年BMC出貨量將達到1,070萬套，年成長62％。

信驊股價自8月低點以來反彈3成，摩根大通認為，這歸功於營收復甦、投資人資金轉進半導體股，加上2024年來自AI伺服器的BMC內含價值潛在增長空間。雖然第三季毛利率帶給市場驚嚇，但相信市場會把注意力擺在營收成長性與長期的市場規模擴張，摩根大通維持信驊3,000元股價預期，看好未來三至六個月時間內，信驊股價表現仍將凌駕大盤漲幅。