德國統計局7日公布，9月工業生產經季節和日曆調整後月減1.4％，降幅遠遠大於市場預估的0.4％，主要受到汽車業產出萎縮拖累。第三季工業生產季減幅達2.1％。荷蘭國際集團（ING）預測，德國可能在第四季陷入技術性衰退。