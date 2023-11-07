樂天桃猿從落後、反超到又被追平，最後靠著8局下3分打局奠定勝基，以7比4擊敗味全龍，在「台灣大賽」取得2勝1敗領先優勢，陳俊秀在1人出局、一三壘有人時擺短棒幫助球隊多添保險分十分關鍵。

陳俊秀今天改打第2棒，他在5局也曾擺出短棒但沒有成功，最後靠著選球上壘，8局下桃猿靠著嚴宏鈞安打打破平手局面，林立安打再打回1分，此時桃猿1人出局、一三壘有人，陳俊秀擺出短棒成功送回三壘的陳晨威，幫助球隊取得保險分。

賽後總教練曾豪駒說：「俊秀一直都是很聰明的選手，會看狀況去設定，8局下戰術，他也有這個能力能讓我安心，很開心他成功了。」

曾總認為，會在那時還下達戰術主要是已在比賽後段，必須要多搶1分是1分，「關鍵是整個細節都做得不錯，戰術就是機率問題，成功了就是好戰術，但最重要還是靠球員執行力。」

陳俊秀也說，在這種大賽分數永遠不嫌多，也因為教練相信你有能力可以執行短打戰術才會下達，他認為，在這種高張力比賽下，能得分就不能把機會讓給別人，且因為教練相信他才會下達戰術