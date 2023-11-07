根據WeWork向紐澤西州破產法院提交的文件顯示，該公司擁有約150億美元價值的資產並承擔186億美元的債務。

WeWork強調，美國與加拿大以外的營業據點將持續營業，不受此次聲請破產影響。

這對於持有WeWork約74％股份的軟銀與其執行長孫正義而言，可說是一大打擊。WeWork今年迄今股價暴跌逾99％，這些股票眼看就要淪為壁紙。

不僅如此，軟銀集團還砸下數十億美元紓困，試圖拯救WeWork從營運低谷翻身。軟銀如今坦言，除非WeWork在破產時重新協商昂貴租約，否則該公司難以存活下去。