11月4 日，前總統馬英九再次於臉書上警告台灣缺電的問題，經濟部長王美花立即反駁，聲稱「今年至目前為止，備轉容量率都不曾低於6%」，然而台北市議員、立委參選人侯漢廷不同意，他找出台電歷史資料證明，今年至少3次遇到備轉容量跌破6%的情況。「經濟部吹牛不打草稿，還要再被打臉幾次？」

侯漢廷在臉書上表示，台灣缺電，民進黨欠電，是客觀事實，可憐民進黨執政只想文過飾非、掩飾太平。經濟部先謊稱今年備轉容量不低於8%，被我在7月22日臉書公然打臉、造謠說謊！

於是，王美花日前又稱，備轉容量率低於6%，「今年都還沒有發生」。

「從不少於8%，改口到不少於6%，已是跳票，然而這也是謊言！4/19下午4點是5.94%，7/11下午3點是5.18%，而7/21則一度掉到5%以下！」

利用台電官網資料所做的圖表視覺化網站，4月19日下午4時20分，備轉容量一度低到5.94%。

雖然電力使用率達到96%，理論上，這意味著備轉容量只剩6%，按理說已屬橘燈，勉強是黃燈，但是底下的燈號還是代表供電穩定的綠燈。(圖/4月19日當天台電官網)

圖表視覺化網站顯示，6月2日下午6點30的的備轉容量一度跌至6%。

圖表視覺化網站顯示，7月11日下午3點11分的備轉容量，一度低至5.18%

吹牛自己有電，被打臉後改口，結果還是說謊！請問王美花要不要為造假訊息而道歉下台？

如此緊繃的用電，然而台灣今年需求電力已大幅減少，今年1月到8月，台灣發電量相較去年同比減少發電80億度！為什麼？根據經濟部的解釋，因為經濟不景氣、經濟放緩、製造業生產衰退，工廠不開工因此用電減少！

所以，當經濟部長在自豪不缺電，其實是用經濟衰退換來的，這個經濟部長竟忝不知恥自豪當政績？

照民進黨邏輯，只要人人當原始人，就更不缺電！

下架說謊民進黨！漢廷進國會！以核減媒、務實發電，落實能源正義！

查證侯漢廷提到的日期會發現，4月19日當天傍晚的電力使用率達到94%，這意味著只剩6%的供電餘裕，理論上就是備轉只剩6%，但奇怪的是，台電官網當天仍然顯示綠燈。

7月11日，是台電今年的用電高峰，來到3960.8萬瓩，當天的瞬時備轉容量曾經跌至5.18%，但是台電現在的備轉容量算法是以時段平均值來計算，使得台電聲稱，當天的備轉容量是8%，屬於黃燈。

7月21日是遇到台中第二天然氣接收站供氣異常，包括大潭、海湖等好幾個大型燃氣電廠的機組無氣可用，當天的備轉容量一度降至4%，但是台電計算方式的調整，當天最低值只呈現7.5%，屬於黃燈。

也就是說，台電的資料與燈號，都有遮掩問題之嫌，最多只會出現黃燈，也難怪民進黨從上至下都不承認缺電。