善存綜合維他命針對不同年齡與性別增量所需的營養素，讓營養補充能夠更精準。(圖:善存提供)

在快節奏的生活中，每個人常常面臨家庭、工作和個人生活的平衡問題，為了保持最佳狀態+，以及思緒清晰*、充沛體力、保護力+，善存綜合維他命成為不少人的秘密武器，滿足不同家庭成員的生活需求。

全球銷售NO.1的善存一直是眾多家庭中的首選品牌，它包含22種人體必需的營養素，更擁有70年的專業營養科學經驗，得到了眾多醫生和藥師的推薦。善存更針對不同年齡與性別增量所需的營養素，讓營養補充能夠更精準。

善存保健食品針對男女強化不同配方，女性擁有好氣色，男性增強工作表現。(圖:善存提供)

不同年齡層和性別的家庭成員，對於營養需求存在差異。例如，女性可能更注重擁有健康的氣色，追求不化妝也可自信優雅，善存/銀寶善存女性綜合維他命就增量了維生素C •，可以促進膠原蛋白形成，並增量鈣和鎂•，兩者分別對神經的感應性與正常功能有幫助，吃善存能幫助輕鬆入睡。

男性希望能保持思緒清晰*，以求在工作上有好表現，更想要保有活力、魅力。善存/銀寶善存男性綜合維他命就增量了維生素B1，幫助思緒清晰*、反應敏捷，學習新知so easy，輕鬆跟上時代的腳步。同時還增量了男性特別需要的礦物質- 鋅*，能有助於生殖功能。

成人與銀髮族每日所需的營養素份量也不同，因此善存也有銀寶善存男女等系列，來滿足不同族群的營養需求。

成人與銀髮族每日所需的營養素份量也不同，因此善存也有銀寶善存男女等系列，來滿足不同族群的營養需求。(圖:善存提供)

當談及全家健康時，孩子也是重要成員，所以善存還為4歲以上的兒童和青少年量身打造，提供「小善存」系列，補充16種人體無法自行製造的營養素，而且是小朋友都喜歡的甜嚼錠，咬一咬甜甜的，讓小朋友吃了開心，又能充滿活力。

「小善存」為4歲以上的兒童及青少年量身打造，含有16種營養素的甜嚼錠，讓孩子吃了開心，充滿活力。(圖:善存提供)

最後，善存還有基礎系列，包括「銀寶善存50+綜合維他命」和「善存成人綜合維他命錠」，幫助人們補充22種人體必需的營養素，協助促進新陳代謝、提升活力、保護力+，不論男女都適合。

善存的基礎系列「銀寶善存50+綜合維他命」、「善存成人綜合維他命錠」，幫助補充22種人體必需關鍵營養素，男女都適合。(圖:善存提供)

善存綜合維他命成為許多家庭的首選，幫助維持最佳健康狀態+，應對忙碌生活。為滿足不同年齡層和性別的需求，善存是一個值得信賴的品牌，為家庭帶來充實和健康的生活品質。

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本品與善存成人綜合維他命錠相比，增量B1、鋅。B1幫助維持神經系統正常功能，善存幫助精神旺盛

+善存提供維生素與礦物質，幫助營養補給、維持健康

本品與善存成人綜合維他命錠相比，增量維生素C、鈣、鎂。維生素C促進膠原蛋白形成，有助維持皮膚的正常功能。

銀寶善存男女性綜合維他命與善存成人綜合維他命錠相比，增量B1, B6。B1幫助維持神經系統正常功能、B6增進神經系統健康，善存幫助精神旺盛+維持健康