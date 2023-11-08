科技越來越進步，車子上的配備也越來越多元，尤其倒車顯影與360度環景系統，早已成為現代人開車時相當依賴的功能，有PTT網友好奇，現在年輕人開車如果沒有這兩樣功能，還會路邊停車跟倒車入庫嗎？話題引起網友們熱烈討論。

該名網友提到，全景已經是現代汽車的標配，基本上近十年學開車的駕駛，應該都蠻依賴全景，且只要有全景幾乎都可以解決兩大挑戰路邊停車與倒車入庫，換個角度其實更依賴全景，「如果現在讓你開沒有全景的車，還會倒車入庫跟路邊停車嗎？」

話題遭不少老鳥吐槽，「一直都會啊，從來沒用過倒車影像」、「全景才會開車？還是別上路吧」、「我沒用過全景，依然是停車模範生啊，性能再好，沒技術也只是渣」、「用全景、倒車顯影才會停車，哪來的臉可以笑人三寶？」

話鋒一轉，有網友認為，科技讓生活更方便，還能減少事故，有何不可，「現在車都越做越寬長，有環景也可以避免很多死角」、「家裡有小孩，倒車顯影真的很重要」、「山頂洞人笑你們不會鑽木取火啦」、「臭酸老人家才別上路吧，科技是輔助你更安全，不是什麼都在那邊人肉測試。」